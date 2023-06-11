Минобороны России сообщило о поражении пункта управления бригады ВСУ в районе Орехова

По данным ведомства, также был уничтожен узел связи 65-й механизированной бригады противника около населенного пункта Кирово Запорожской области

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Российские войска поразили в районе Орехова пункт управления 47-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе города Орехова Запорожской области поражен пункт управления 47-й механизированной бригады ВСУ", - заявил Конашенков.

По его словам, также около населенного пункта Кирово Запорожской области был уничтожен узел связи 65-й механизированной бригады ВСУ. "В районах населенных пунктов Рай-Александровка, Предтечино Донецкой Народной Республики и Малая Токмачка Запорожской области поражены штаб 10-й горно-штурмовой бригады, а также командно-наблюдательные пункты 3-й штурмовой бригады и 15-й бригады оперативного назначения", - добавил он.

Конашенков также отметил, что авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили 91 артиллерийское подразделение на огневых позициях, живую силу и военную технику в 109 районах.