Минобороны РФ сообщило об отражении восьми атак ВСУ на донецком направлении

Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков отметил, что вклинений в российскую оборону не допущено

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Группировка войск "Юг" за минувшие сутки отразила восемь атак подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом в воскресенье сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На донецком направлении наиболее активные боевые действия велись в районах населенных пунктов Марьинка и Авдеевка Донецкой Народной Республики. Южной группировкой войск в течение суток успешно отражены восемь атак подразделений 110-й механизированной, 1-й танковой, 59-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в направлениях населенных пунктов Новобахмутовка, Красногоровка, Первомайское и Марьинка", - сказал Конашенков.

По его словам, вклинений в российскую оборону не допущено. "В ходе боев уничтожено до 310 украинских военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, два автомобиля, три пикапа, две гаубицы "Мста-Б", а также гаубица Д-30. В районах населенных пунктов Красное и Ласточкино Донецкой Народной Республики уничтожены склады боеприпасов 63-й мотопехотной и 53-й механизированной бригад ВСУ", - добавил Конашенков.