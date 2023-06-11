МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли на трех направлениях свыше 50 военных

Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков также заявил об уничтожении трех танков Leopard при попытке Украины атаковать на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины потеряли за сутки свыше 50 военных, а также три танка Leopard при попытке атаковать на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях. Об этом сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Общие потери ВСУ на данных направлениях за сутки составили свыше 50 украинских военнослужащих, 11 танков, в том числе три Leopard, 17 боевых машин пехоты, 16 боевых бронированных машин, четыре автомобиля, боевую машину зенитного ракетного комплекса Stormer производства Великобритании, а также артиллерийскую систему М777 производства США", - сказал он.