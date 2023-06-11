Средства ПВО России сбили украинский Су-25 в Херсонской области

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что также за сутки было перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и противорадиолокационная ракета HARM

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Российские средства ПВО сбили самолет Су-25 украинских воздушных сил в Херсонской области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Осокоровка Херсонской области сбит самолет Су-25 Воздушных сил Украины", - заявил Конашенков.

По его словам, также за сутки было перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и противорадиолокационная ракета HARM. "Кроме того, уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременец, Липовое Донецкой Народной Республики, Сладководное, Сладкая Балка Запорожской области, Ольшаны, Коломыйчиха, Червоная Диброва и Верхнекаменка Луганской Народной Республики", - добавил он.

Конашенков отметил, что с начала спецоперации было уничтожено 442 самолета, 238 вертолетов, 4 571 беспилотный летательный аппарат, 426 зенитных ракетных комплексов, 9 900 танков и других боевых бронированных машин противника. Также уничтожены 1 122 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5 084 орудия полевой артиллерии и минометов и 10 885 единиц специальной военной автомобильной техники.