11 июня, 11:51,
обновлено 11 июня, 12:08
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об отражении трех атак ВСУ на запорожском направлении

Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что противник атаковал с направлений населенных пунктов Новоданиловка, Малая Токмачка и Новопокровка

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы России отразили за сутки три атаки, предпринятые украинскими военными на запорожском направлении. Об этом сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"На запорожском направлении решительными и грамотными действиями обороняющихся подразделений, ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" за сутки отражены три атаки противника с направлений населенных пунктов Новоданиловка, Малая Токмачка и Новопокровка Запорожской области", - сказал он.

По словам Конашенкова, в районе населенного пункта Лукьяновское Запорожской области нанесено поражение выдвигавшейся в южном направлении колонне бронетехники 128-й горно-штурмовой бригады ВС Украины. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
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