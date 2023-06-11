МО РФ сообщило о пресечении деятельности украинской ДРГ на краснолиманском направлении

Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что за сутки уничтожено более 50 украинских военнослужащих, два танка, боевая машина пехоты, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", две гаубицы Д-30 и одна Д-20

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Российские войска за минувшие сутки пресекли деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы в районе Торского на краснолиманском направлении. Об этом в воскресенье сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На краснолиманском направлении ударами авиации, огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Терны Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества. Пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы в районе Торского", - сказал Конашенков.

По его словам, за сутки уничтожено более 50 украинских военнослужащих, два танка, боевая машина пехоты, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", две гаубицы Д-30 и одна Д-20.