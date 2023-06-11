Минобороны РФ сообщило, что потери ВСУ на купянском направлении составили до 30 военных

Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков также рассказал об уничтожении украинской ДРГ

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины за сутки на купянском направлении составили до 30 человек, самоходные артиллерийские установки Krab (Польша) и M109 Paladin (США). Также была уничтожена диверсионно-разведывательная группа (ДРГ), сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией Западной группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Красное Первое, Синьковка, Ивановка, Табаевка, Котляровка Харьковской области и Артемовка Луганской Народной Республики. Потери противника составили до 30 украинских военнослужащих, два пикапа, самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и М109 Paladin производства США, а также гаубицу Д-20", - сказал он.

По данным МО РФ, в районе населенного пункта Новомлынск уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа.