Минобороны РФ сообщило об уничтожении более 30 военных ВСУ на херсонском направлении

Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков также рассказал о ликвидации зенитного и артиллерийского вооружения противника

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Российские военнослужащие за сутки на херсонском направлении уничтожили более 30 военных ВСУ, зенитное и артиллерийское вооружение. Об этом сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника за сутки составили более 30 украинских военнослужащих, боевая машина зенитного ракетного комплекса "Оса-АКМ", самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица "Мста-Б", - сказал Конашенков.