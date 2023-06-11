В Кремле отметили героизм российских бойцов во время украинского контрнаступления

Владимир Путин ранее заявил, что само наступление не имеет успеха благодаря мужеству российских солдат

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил героизм и упорство российских воинов во время попыток украинского контрнаступления.

"Дело все в героизме, упорстве наших солдат. И мы видим, как они сражаются", - сказал он в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1", отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина.

Президент России Владимир Путин ранее подтвердил начало контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, несмотря на то, что киевский режим бросил в бой стратегические резервы, само наступление не имеет успеха благодаря мужеству российских солдат. Глава государства также обращал внимание на большие потери ВСУ во время контрнаступления, которые "превышают классические показатели", составляющие три к одному.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинские силы с 4 июня предпринимают безуспешные попытки наступления, неся при этом потери в людях и технике. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 6 июня заявил, что за три дня российские войска отразили все попытки "давно обещанного наступления" ВСУ, при этом потери украинской стороны составили до 3 715 человек. Как следует из материалов агентства Bloomberg, на Западе признают значительные потери ВСУ. При этом газета Politico со ссылкой на представителей вашингтонской администрации писала, что дальнейшая помощь Киеву зависит от успеха контрнаступления.