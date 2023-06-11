МО РФ показало видео отражения атаки беспилотных катеров ВСУ на корабль "Приазовье"

В ведомстве сообщили, что корабль повреждений не получил и после отражения атаки продолжил выполнение поставленных задач

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Минобороны РФ показало видео отражения нападения украинских беспилотных катеров, атаковавших корабль "Приазовье" в юго-восточной части Черного моря.

На распространенном военным ведомством в воскресенье видео показано, как экипаж поражает из штатного вооружения корабля приближающиеся надводные беспилотники, видны взрывы.

Ранее Минобороны РФ заявило, что шесть украинских безэкипажных катеров атаковали корабль "Приазовье" Черноморского флота, который обеспечивал безопасность газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в юго-восточной части Черного моря.

В военном ведомстве проинформировали, что корабль повреждений не получил и после отражения атаки продолжил выполнение поставленных задач.

Предыдущая подобная атака была совершена киевским режимом 24 мая, тогда три украинских беспилотных катера попытались атаковать корабль "Иван Хурс" Черноморского флота, который выполнял задачи по обеспечению безопасности функционирования газовых трубопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в исключительной экономической зоне Турции. Все они были уничтожены огнем из штатного вооружения корабля. Военнослужащие экипажа разведывательного корабля, отбившие атаку беспилотных надводных аппаратов в районе Босфора, были представлены к боевым государственным наградам.