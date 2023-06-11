Российский командир рассказал о попытке вылазки ВСУ в Запорожской области

Группу украинских военнослужащих удалось отбросить, сообщил командир подразделения "Шторм Z" с позывным Али

МЕЛИТОПОЛЬ, 11 июня. /ТАСС/. Группа из состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) численностью до 15 человек предприняла попытку вылазки на южной окраине села Каменское в Запорожской области, но была отброшена российскими военными. Об этом в воскресенье сообщил ТАСС командир подразделения "Шторм Z" с позывным Али.

"Была попытка прорыва обороны в районе южной окраины населенного пункта Каменское. Группа противника до 15 человек пыталась подойти к позициям наших парней, но была своевременно вскрыта силами 1-й особой стрелковой роты, остановлена и отброшена", - рассказал собеседник агентства.

Говоря о ситуации на запорожском направлении, он отметил, что ВСУ несут серьезные потери как личного состава, так и военной техники.

В пятницу президент РФ Владимир Путин, общаясь с журналистами, подтвердил начало контрнаступления ВСУ. Он отметил, что Киев бросил в бой свои стратегические резервы, но наступление не имеет успеха благодаря мужеству и героизму российских солдат. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский на совместной с премьер-министром Канады Джастином Трюдо пресс-конференции уклонился от ответа на вопрос о ситуации с контрнаступлением украинской армии.

В Минобороны РФ 10 июня сообщили, что ВСУ за сутки потеряли на южнодонецком и запорожском направлениях девять танков, из которых четыре Leopard, 11 боевых машин пехоты, в том числе пять американских Bradley, 14 боевых бронированных машин, шесть автомобилей.