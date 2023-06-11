11 июня, 15:36,
обновлено 11 июня, 15:42
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о возвращении 94 военных из украинского плена

Станислав Красильников/ ТАСС
© Станислав Красильников/ ТАСС

Их доставят в медучреждения для лечения и реабилитации, добавили в ведомстве

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Порядка 94 российских военнослужащих возвращены в результате переговоров из украинского плена, где им грозила смертельная опасность. Они будут доставлены в медучреждения для лечения и реабилитации, сообщили в Минобороны России.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"11 июня в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 94 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", - сообщили в МО РФ.

В российском военном ведомстве уточнили, что освобожденные военнослужащие будут доставлены в медицинские учреждения Минобороны России для прохождения лечения и реабилитации. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация