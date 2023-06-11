Минобороны РФ сообщило о возвращении 94 военных из украинского плена

Их доставят в медучреждения для лечения и реабилитации, добавили в ведомстве

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Порядка 94 российских военнослужащих возвращены в результате переговоров из украинского плена, где им грозила смертельная опасность. Они будут доставлены в медучреждения для лечения и реабилитации, сообщили в Минобороны России.

"11 июня в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 94 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", - сообщили в МО РФ.

В российском военном ведомстве уточнили, что освобожденные военнослужащие будут доставлены в медицинские учреждения Минобороны России для прохождения лечения и реабилитации. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.