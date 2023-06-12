12 июня, 02:02
Военная операция на Украине

Российская авиация нанесла удар по бригаде ВСУ в районе Серебрянского лесничества

© Минобороны России

Противник понес значительные потери в личном составе и технике, уточнил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Армейская авиация группировки войск "Центр" нанесла удар по выдвинувшимся на БМП военнослужащим 67-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Серебрянского лесничества. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

"На краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества вскрыто перемещение взвода на БМП 67-й механизированной бригады ВСУ. Ударом армейской авиации группировки войск "Центр" противник понес значительные потери в личном составе и технике", - сказал он.

Кроме того, по словам Савчука, в ходе контрбатарейной борьбы российские артиллеристы уничтожили украинскую гаубицу Д-30, три позиции 120-миллиметровых минометов и автомобиль подвоза боеприпасов ВСУ.

"Комплексом ПВО группировки войск уничтожены реактивные снаряды РСЗО HIMARS и беспилотный летательный аппарат типа "Лелека-100". Кроме этого, экипажем тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" уничтожен опорный пункт противника", - рассказал начальник пресс-центра. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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