Минобороны РФ показало кадры применения ударных беспилотников на южнодонецком направлении

На видео можно наблюдать, как боеприпас приближается к укреплениям противника, затем следует взрыв

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МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы России уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении с использованием ударных беспилотных летательных аппаратов. Соответствующее видео было распространено министерством обороны в понедельник.

"Операторами подразделений ВС РФ на южнодонецком направлении были вскрыты позиции боевиков ВСУ с оборудованными долговременными укреплениями. В результате точного удара дронов опорный пункт с боевиками ВСУ был уничтожен", - говорится в подписи к видеозаписи.

На кадрах можно наблюдать, как боеприпас приближается к укреплениям противника, затем следует взрыв.