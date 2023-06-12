12 июня, 06:11
Военная операция на Украине

Минобороны РФ показало кадры применения ударных беспилотников на южнодонецком направлении

На видео можно наблюдать, как боеприпас приближается к укреплениям противника, затем следует взрыв

© Минобороны России

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы России уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении с использованием ударных беспилотных летательных аппаратов. Соответствующее видео было распространено министерством обороны в понедельник.

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"Операторами подразделений ВС РФ на южнодонецком направлении были вскрыты позиции боевиков ВСУ с оборудованными долговременными укреплениями. В результате точного удара дронов опорный пункт с боевиками ВСУ был уничтожен", - говорится в подписи к видеозаписи.

На кадрах можно наблюдать, как боеприпас приближается к укреплениям противника, затем следует взрыв. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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