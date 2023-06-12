12 июня, 08:32
Военная операция на Украине

В Херсонской области сообщили об уничтожении двух украинских гаубиц Д-30

Также уничтожен РСЗО "Град" с экипажем и боекомплектом

ГЕНИЧЕСК, 12 июня. /ТАСС/. Соединения группировки войск "Днепр" уничтожили две украинские гаубицы Д-30 в островной зоне и в районе Каховки на линии боевого соприкосновения в Херсонской области. Об этом сообщил в понедельник журналистам представитель экстренных служб области.

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"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" в островной зоне уничтожены гаубица Д-30 с боекомплектом. Потери: четверо военнослужащих ВСУ уничтожены, двое получили ранения различной степени тяжести. [Уничтожено] место временной дислокации одного из подразделений ВСУ в районе населенного пункта Станислав. Потери: 10 военнослужащих ВСУ уничтожены; восемь получили ранения различной степени тяжести, две единицы автомобильной техники выведены из строя", - сказал он.

На Каховском направлении также была уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом и место временной дислокации подразделения ВСУ. На Херсонском направлении уничтожен РСЗО "Град" с экипажем и боекомплектом. 

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