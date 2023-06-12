12 июня, 10:37,
обновлено 12 июня, 10:45
Военная операция на Украине

МО РФ заявило о высокоточном ударе оружием морского базирования по дислокации резервов ВСУ

Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

По данным ведомства, все назначенные объекты поражены

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы России нанесли удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам дислокации резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам дислокации резервов ВСУ", - сказал Конашенков.

По его словам, все назначенные объекты поражены. "Цель удара достигнута", - отметил Конашенков. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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