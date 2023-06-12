МО РФ заявило о высокоточном ударе оружием морского базирования по дислокации резервов ВСУ

По данным ведомства, все назначенные объекты поражены

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы России нанесли удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам дислокации резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам дислокации резервов ВСУ", - сказал Конашенков.

По его словам, все назначенные объекты поражены. "Цель удара достигнута", - отметил Конашенков.