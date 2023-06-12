МО РФ сообщило об уничтожении на краснолиманском направлении более 55 украинских военных

По словам официального представителя военного ведомства Игоря Конашенкова, российские силы также уничтожили САУ "Акация" и "Гвоздика"

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы России уничтожили за сутки на краснолиманском направлении более 55 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика". Об этом сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, на краснолиманском направлении ударами авиации, огнем артиллерии группировки войск "Центр" поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества.

"За сутки уничтожено более 55 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика", а также гаубица Д-30", - сказал Конашенков.