МО РФ заявило об уничтожении радиолокационной станции ЗРК С-300 в Днепропетровской области

По словам официального представителя военного ведомства Игоря Конашенкова, российские силы также уничтожили склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ в районе Харьковской области

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ в районе населенного пункта Гай Днепропетровской области уничтожили радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса С-300 украинских формирований. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населенного пункта Гай Днепропетровской области уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300. В районе населенного пункта Глубокое Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ", - сказал он на брифинге о ходе проведения специальной военной операции

По его словам, оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил РФ нанесли поражение 96 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 102 районах.