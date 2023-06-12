12 июня, 10:58
Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило об уничтожении более 35 военнослужащих ВСУ на купянском направлении

По словам официального представителя военного ведомства Игоря Конашенкова, российские силы также уничтожили три автомобиля и гаубицу Д-20

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ за сутки уничтожили более 35 военнослужащих ВСУ на купянском направлении. Об этом сообщил журналистам в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"На купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией "Западной" группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Новомлынск, Масютовка, Кисловка Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики", - сказал Конашенков.

Кроме того, по его словам, в районе населенного пункта Розовка Луганской Народной Республики уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ. "Потери противника за сутки составили свыше 35 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица Д-20", - добавил генерал-лейтенант. 

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