12 июня, 12:31
Военная операция на Украине

Отличившимся при отражении атак ВСУ российским военнослужащим вручили госнаграды

Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Офицеры и солдаты получили ордена Мужества, медали "За отвагу" и Георгиевские кресты

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Российские военнослужащие, проявившие себя во время отражения атак Вооруженных сил Украины на южнодонецком направлении, получили на передовой государственные награды. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ.

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"Военнослужащие 5-й Краснознаменной общевойсковой армии группировки войск "Восток", отличившиеся в ходе отражения атак ВСУ на южнодонецком направлении, награждены государственными наградами на передовой", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Публикация сопровождается кадрами награждения.

Отмечается, что офицерам и солдатам вручили ордена Мужества, медали "За отвагу" и знаки отличия ордена Святого Георгия - Георгиевские кресты. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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