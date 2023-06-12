Отличившимся при отражении атак ВСУ российским военнослужащим вручили госнаграды

Офицеры и солдаты получили ордена Мужества, медали "За отвагу" и Георгиевские кресты

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Российские военнослужащие, проявившие себя во время отражения атак Вооруженных сил Украины на южнодонецком направлении, получили на передовой государственные награды. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащие 5-й Краснознаменной общевойсковой армии группировки войск "Восток", отличившиеся в ходе отражения атак ВСУ на южнодонецком направлении, награждены государственными наградами на передовой", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Публикация сопровождается кадрами награждения.

Отмечается, что офицерам и солдатам вручили ордена Мужества, медали "За отвагу" и знаки отличия ордена Святого Георгия - Георгиевские кресты.