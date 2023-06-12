12 июня, 14:28
Военная операция на Украине

ВС РФ поразили опорный пункт ВСУ на южнодонецком направлении с помощью ударного БЛА

© Минобороны России

На кадрах можно наблюдать, как дрон-камикадзе приближается к укреплениям противника, после чего происходит подрыв боеприпаса

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы России уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении с использованием ударного беспилотного летательного аппарата (БЛА) квадрокоптерного типа. Соответствующее видео было распространено министерством обороны в понедельник.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Операторами БпЛА было вскрыто расположение опорного пункта ВСУ с пулеметными огневыми точками и противотанковыми средствами поражения. После чего по опорному пункту был применен ударный БпЛА квадрокоптерного типа", - говорится в сообщении, сопровождающем видеозапись.

На кадрах можно наблюдать, как дрон-камикадзе приближается к укреплениям противника, после чего происходит подрыв боеприпаса. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация