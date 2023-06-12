ВС РФ поразили опорный пункт ВСУ на южнодонецком направлении с помощью ударного БЛА

На кадрах можно наблюдать, как дрон-камикадзе приближается к укреплениям противника, после чего происходит подрыв боеприпаса

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы России уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении с использованием ударного беспилотного летательного аппарата (БЛА) квадрокоптерного типа. Соответствующее видео было распространено министерством обороны в понедельник.

"Операторами БпЛА было вскрыто расположение опорного пункта ВСУ с пулеметными огневыми точками и противотанковыми средствами поражения. После чего по опорному пункту был применен ударный БпЛА квадрокоптерного типа", - говорится в сообщении, сопровождающем видеозапись.

На кадрах можно наблюдать, как дрон-камикадзе приближается к укреплениям противника, после чего происходит подрыв боеприпаса.