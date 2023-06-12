Путин заявил, что проверенные боем воины должны в будущем составить командование ВС РФ

Глава государства отметил, что люди, почувствовавшие на себе, "что это такое - боевые действия, не дрогнул", нужны Вооруженным силам

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 12 июня. /ТАСС/. Командный состав ВС РФ в будущем должен комплектоваться из проверенных боевыми действиями людей, которые не дрогнули, заявил президент России Владимир Путин в беседе с бойцами во время посещения военного госпиталя им. А. А. Вишневского.

"Я считаю, что кто хочет из вас, тот мог бы начать следующую ступень - пойти на учебу. Люди, такие как вы, без всякого сомнения, нужны стране, Родине, нужны Вооруженным силам", - сказал глава государства бойцам. "Из таких, как вы, должен комплектоваться и будущий командный состав Вооруженных сил. Из тех людей, которые почувствовали на себе, что это такое - боевые действия, не дрогнули, наоборот, до конца исполняли свой долг. Конечно, такие проверенные огнем и боевыми действиями люди нужны Вооруженным силам", - подчеркнул Путин.