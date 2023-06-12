12 июня, 15:57,
обновлено 12 июня, 16:14
Военная операция на Украине

Путин заявил, что проверенные боем воины должны в будущем составить командование ВС РФ

Глава государства отметил, что люди, почувствовавшие на себе, "что это такое - боевые действия, не дрогнул", нужны Вооруженным силам

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 12 июня. /ТАСС/. Командный состав ВС РФ в будущем должен комплектоваться из проверенных боевыми действиями людей, которые не дрогнули, заявил президент России Владимир Путин в беседе с бойцами во время посещения военного госпиталя им. А. А. Вишневского.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Я считаю, что кто хочет из вас, тот мог бы начать следующую ступень - пойти на учебу. Люди, такие как вы, без всякого сомнения, нужны стране, Родине, нужны Вооруженным силам", - сказал глава государства бойцам. "Из таких, как вы, должен комплектоваться и будущий командный состав Вооруженных сил. Из тех людей, которые почувствовали на себе, что это такое - боевые действия, не дрогнули, наоборот, до конца исполняли свой долг. Конечно, такие проверенные огнем и боевыми действиями люди нужны Вооруженным силам", - подчеркнул Путин. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация