Минобороны опубликовало кадры боевой работы артиллеристов ЗВО в День России

На видео видно, как артиллеристы наводят и заряжают гаубицу, а также совершают выстрелы из орудия

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Минобороны РФ опубликовало видео работы артиллерийского расчета гаубицы Д-30 Западного военного округа (ЗВО) в День России.

На кадрах видно, как артиллеристы наводят и заряжают гаубицу, а также совершают выстрелы из орудия. "В праздничный день выполняем боевые задачи, оберегаем границы Российской Федерации. Всех причастных поздравляю с праздником - Днем России", - говорит на видео старший офицер батареи с позывным "Француз" перед очередным выстрелом.

Д-30 - буксируемая 122-мм гаубица, впервые принятая на вооружение в 1960 году. Она способна совершать стрельбу на расстоянии более 15 км.

12 июня в Российской Федерации ежегодно отмечается государственный праздник - День России. В соответствии с Трудовым кодексом РФ с 30 декабря 2001 года он является нерабочим праздничным днем.