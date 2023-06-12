12 июня, 16:40

Минобороны опубликовало кадры боевой работы артиллеристов ЗВО в День России

© Министерство обороны РФ

На видео видно, как артиллеристы наводят и заряжают гаубицу, а также совершают выстрелы из орудия

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Минобороны РФ опубликовало видео работы артиллерийского расчета гаубицы Д-30 Западного военного округа (ЗВО) в День России.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

На кадрах видно, как артиллеристы наводят и заряжают гаубицу, а также совершают выстрелы из орудия. "В праздничный день выполняем боевые задачи, оберегаем границы Российской Федерации. Всех причастных поздравляю с праздником - Днем России", - говорит на видео старший офицер батареи с позывным "Француз" перед очередным выстрелом.

Д-30 - буксируемая 122-мм гаубица, впервые принятая на вооружение в 1960 году. Она способна совершать стрельбу на расстоянии более 15 км.

12 июня в Российской Федерации ежегодно отмечается государственный праздник - День России. В соответствии с Трудовым кодексом РФ с 30 декабря 2001 года он является нерабочим праздничным днем. 

Теги:
УкраинаРоссияДень РоссииВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация