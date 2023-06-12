Военные РФ за сутки обеспечили выход 10 человек из оккупированной США зоны Эт-Танф в Сирии

Заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов сообщил, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации нарушений режима прекращения боевых действий не зафиксировано

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Российские военнослужащие обеспечили выход десяти беженцев из оккупированной США зоны Эт-Танф. Об этом сообщил в понедельник заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.

"Российский центр по примирению враждующих сторон в очередной раз обращает внимание на тяжелую гуманитарную ситуацию на территории оккупированной США зоны Эт-Танф. За сутки из зоны Эт-Танф российской стороной обеспечен выход десяти человек", - сообщил Гуринов.

По словам Гуринова, за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации нарушений режима прекращения боевых действий не зафиксировано.