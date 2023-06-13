Дума может рассмотреть законопроект о праве служить по контракту в ВС РФ с судимостью

Особенности заключения таких контрактов определит Минобороны

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник в случае соответствующего решения Совета палаты может рассмотреть законопроект о праве граждан с судимостью служить по контракту в Вооруженных силах России, а также вопрос о смене главы комитета по охране здоровья.

Совет Думы определит окончательную повестку заседания палаты утром вторника в связи с тем, что на понедельник пришелся федеральный праздник - День России.

Законопроект о праве граждан, имеющих судимость, поступать на военную службу по контракту в период мобилизации, военного положения или военного времени направлен на увеличение численности военнослужащих-контрактников. Проект внесли в Госдуму в конце мая глава комитета по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов.

В законе "О воинской обязанности и военной службе" предлагается прописать, что в период мобилизации, военного положения и в военное время контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ может быть заключен с гражданами, отбывшими наказание, судимость которых погашена, а также с имеющими судимость, за исключением тех, кто совершил тяжкие и особо тяжкие преступления, и с совершившими преступления небольшой или средней тяжести, если предварительное расследование приостановлено. Особенности заключения таких контрактов определит Минобороны РФ. Комитет по обороне ранее предложил Совету Госдумы включить проект в повестку на вторник.

Кроме того, на пленарном заседании депутаты могут рассмотреть вопрос о смене главы комитета по охране здоровья. Проект постановления о назначении депутата Бадмы Башанкаева председателем думского комитета по охране здоровья внесен в Госдуму, этим же постановлением предлагается освободить от должности председателя комитета Дмитрия Хубезова.

31 мая Хубезов попросил освободить его от должности председателя комитета в связи с возвращением в зону специальной военной операции. О своем решении он сообщил на заседании генсовета партии "Единая Россия". На освободившуюся должность Хубезов рекомендовал своего заместителя Башанкаева.