Отряд кораблей ТОФ провел учения по поиску и уничтожению подлодки условного противника

Корабли Тихоокеанского флота также провели стрельбы по морским и воздушным целям

© Отдел информационного обеспечения Тихоокеанского флота

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) в ходе оперативных учений отработали действия по обнаружению и уничтожению подводной лодки условного противника, а также провели стрельбы по морским и воздушным целям. Об этом во вторник сообщили в отделе информационного обеспечения флота.

"В рамках одного из эпизодов учения фрегат "Маршал Шапошников", большие противолодочные корабли "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев", действуя в составе тактической группы, осуществили поиск, слежение и уничтожение подводной лодки условного противника. Для нанесения удара по району нахождения условной субмарины были применены реактивные глубинные бомбы", — говорится в сообщении. Публикация сопровождается видео.

Отмечается, что после этого корабли провели артиллерийскую стрельбу по морским и воздушным целям из орудий АК-100, а также выполнили постановку помех. «Также экипажи совершенствовали практические навыки по форсированию района с минной опасностью, где для уничтожения макета морской плавающей мины были применены корабельные 30-мм автоматические артиллерийские установки АК-630», — добавили в пресс-службе флота.

В рамках учений отрабатываются действия сил флота в отрыве от постоянных пунктов базирования, ведение морского боя, противолодочные действия, а также организация ПВО отрядов кораблей.