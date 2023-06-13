Модернизированный крейсер "Адмирал Нахимов" может выйти на испытания в сентябре

По данным источника, корабль вернется в боевой состав ВМФ России к концу 2024 года

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" проекта 11442М после ремонта и модернизации на "Севмаше" выйдет на испытания в сентябре 2023 года. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к Военно-морскому флоту (ВМФ) России.

"Крейсер "Адмирал Нахимов" после ремонта и модернизации на заводе выйдет на ходовые испытания в сентябре", - сказал он.

По его словам, ожидается, что крейсер вернется в боевой состав ВМФ России к завершению 2024 года.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

В начале года глава "Севмаша" Михаил Будниченко сообщал, что "Адмирал Нахимов" после ремонта и модернизации в 2023 году выйдет на испытания. Тогда он рассказал, что в течение года провели монтаж систем, оборудования и комплексов. По его словам, "в реализации проекта задействована большая кооперация предприятий - это более 150 поставщиков", а все работы идут по графику, согласованному с ВМФ.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 30 мая сообщил, что ходовые испытания крейсера намечены на конец года.

О корабле

Крейсер "Адмирал Нахимов" находился в ремонте с 1999 года. Реальные работы на нем ведутся с 2013 года. Согласно первоначальному контракту, корабль должны были передать флоту в 2022 году. В 2021 году он должен был выйти на испытания.

Главный результат модернизации - заметное усиление ударной мощи крейсера, которое предполагает оснащение его современным новейшим оборудованием, высокоточным оружием большой дальности, включая гиперзвуковые ракеты "Циркон". Он также будет нести, в частности, 10 универсальных корабельных стрельбовых комплексов на 8 крылатых ракет "Калибр-НК" и/или "Оникс".