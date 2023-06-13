Под Авдеевкой два экипажа украинских БМП сдались в плен российским силам

В числе сдавшихся оказались 10 солдат, среди них есть тяжелораненые

ДОНЕЦК, 13 июня. /ТАСС/. Два украинских экипажа БМП сдались в плен российским силам в районе Авдеевки в ДНР. Об этом ТАСС сообщил представитель в силовых структурах региона.

"На связь с одним из подразделений ВС РФ на Авдеевском направлении вышел командир одного из взводов 110 ОМБр (отдельной механизированной бригады - прим. ТАСС) ВСУ с просьбой об оказании медицинской помощи его раненным солдатам в связи с отказом командования бригады в эвакуации. В ходе переговоров украинский командир просил обеспечить безопасный коридор, так как сдача остатков его подразделения в плен будет происходить со всем штатным вооружением, включая две оставшиеся БМП-1. Операция прошла успешно, бойцы ВСУ находятся на территории республики", - сказал представитель силовых структур.

В числе сдавшихся в плен военнослужащих оказались 10 украинских солдат, среди которых есть тяжелораненые. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. В отношении остальных проводятся проверочные мероприятия на причастность их к совершению военных преступлений.

Авдеевка - город с населением около 30 тыс. человек. За время конфликта в Донбассе город, оккупированный украинскими войсками, был превращен в один из их главных укрепрайонов. Со стороны Авдеевки ВСУ ведут огонь по Донецку, Макеевке, Ясиноватой и окрестностям.