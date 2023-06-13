Авиация ВС РФ нанесла восемь ракетно-бомбовых ударов по противнику

Начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский сообщил, что в ходе контрбатарейной борьбы расчет самоходной пушки "Гиацинт-С" уничтожил САУ Krab

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Авиация группировки сил "Запад" нанесла восемь ракетно-бомбовых ударов по живой силе, вооружению и военной технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

"В ходе боевых действий на купянском направлении авиация группировки войск "Запад" нанесла восемь ракетно-бомбовых ударов по пунктам временной дислокации, скоплению живой силы, вооружению и военной технике из состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны", - сказал Зыбинский.

По его словам, в ходе контрбатарейной борьбы расчет самоходной пушки "Гиацинт-С" уничтожил самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, а самоходная артиллерйиская установка "Мста-С" поразила минометный расчет противника.

"Группировкой противовоздушной обороны в районе населенного пункта Коломичиха расчетом зенитно-ракетного комплекса "Бук" уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа "Синица" и переносным зенитно-ракетным комплексом "Стрела" в районе Ольшана - беспилотный летательный аппарат коптерного типа", - заключил Зыбинский.