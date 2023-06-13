Минобороны сообщило о подписании контрактов с семью добровольческими подразделениями

Представитель МО РФ генерал-лейтенант Владимир Алексеев выразил уверенность, что в течение недели все соединения и другие формирования в составе корпуса добровольцев подпишут контракты

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Три бригады и четыре отдельных отряда из состава добровольческого штурмового корпуса подписали с Минобороны РФ контракты, определяющие деятельность добровольческих подразделений в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили журналистам во вторник в военном ведомстве.

"В рамках реализации приказа министра обороны Российской Федерации [Сергея Шойгу] об определении порядка организации служебной деятельности добровольческих организаций состоялось очередное подписание контрактов между Минобороны России и командирами формирований добровольческого корпуса", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что контракты, определяющие правовое регулирование и деятельность формирований добровольческих корпусов в зоне проведения СВО, а также распространение на добровольцев и членов их семей установленных государством мер социальной защиты и поддержки, подписали представитель Минобороны России генерал-лейтенант Владимир Алексеев и командиры четырех отдельных отрядов и трех бригад добровольческого корпуса.

Алексеев выразил уверенность, что в течение ближайшей недели все соединения и другие формирования в составе корпуса добровольцев подпишут контракты. "Формирования, которые входят в состав добровольческого штурмового корпуса, выполнят все поставленные перед ними задачи, они прекрасно экипированы, прекрасно обучены и, самое главное, идейно мотивированы на выполнение задач в ходе специальной военной операции", - добавил он.

О контракте с отрядом "Ахмат"

Министерство обороны России в понедельник сообщило о заключении первого контракта в соответствии с приказом главы ведомства Сергея Шойгу, определяющим деятельность добровольческих подразделений в зоне специальной военной операции. Контракт был заключен с отрядом "Ахмат", подготовленным Российским университетом спецназа в Чечне.

О подписании приказа военное ведомство сообщило в субботу, 10 июня. Согласно документу, до 1 июля добровольческие отряды должны подписать контракты с Минобороны, что придаст им необходимый правовой статус и распространит на добровольцев и членов их семей государственные меры поддержки.