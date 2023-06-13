Украинские войска оставили десятки заминированных тел после боев под Угледаром

Боец с позывным "Педагог" сообщил, что существенная часть тел остается брошенной на линии фронта, ВСУ отказываются забирать сослуживцев

ДОНЕЦК, 13 июня. /ТАСС/. Подразделения ВС Украины оставили на линии фронта под Угледаром несколько десятков заминированных тел. Об этом сообщил ТАСС боец с позывным "Педагог".

"Они оставили очень много тел, их десятки. Их бросили заминированными. Местами взрывчатка срабатывает, и теперь многих даже похоронить невозможно. Зачем они минируют своих людей? Это низкий поступок", - сказал боец, отвечая на вопрос о последствиях последних боестолкновений на угледарском направлении.

Он уточнил, что существенная часть тел украинских военнослужащих остается брошенной на линии фронта, забирать сослуживцев ВСУ отказываются.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что 12 июня вблизи населенных пунктов Пречистовка, Великая Новоселка и Нескучное в ДНР поражены скопления личного состава и техники 1-й отдельной бригады президента Украины, 128-й бригады территориальной обороны, 31-й механизированной и 1-й танковой бригад ВСУ. Кроме того, в районе Времевского выступа российская артиллерия и тяжелые огнеметные системы отразили три атаки ВСУ с направления Великой Новоселки. По данным Минобороны, потери украинских сил составили свыше сотни человек личного состава и пять единиц техники.