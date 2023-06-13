В ЛНР сообщили о росте за неделю на 1 тыс. числа уничтоженных силами РФ украинских солдат

Подполковник Народной милиции республики в отставке Андрей Марочко отметил, что российские военные ликвидировали в пять раз больше танков, чем неделей ранее

ЛУГАНСК, 13 июня. /ТАСС/. Российские военнослужащие на купянском, краснолиманском и донецком направлениях за неделю уничтожили почти на 1 тыс. солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников больше, чем за предыдущий аналогичный период. Об этом ТАСС сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"За истекшую неделю в ходе выполнения нашими войсками задач СВО (специальной военной операции - прим. ТАСС) на купянском, краснолиманском и донецком направлениях ликвидировано почти на 1 тыс. больше украинских боевиков и наемников по сравнению с предыдущим отчетным периодом", - сказал он.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке отметил, что за упомянутый период силы РФ уничтожили более чем в два раза больше различных боевых бронированных машин противника и в пять раз больше танков. "В 2,5 раза увеличена номенклатура уничтоженных натовских артиллерийских установок и систем", - подчеркнул офицер.

Марочко 5 июня сообщал ТАСС, что российские военнослужащие уничтожили за неделю более 2 тыс. солдат ВСУ и иностранных наемников на луганском направлении в зоне специальной военной операции.