В ЛНР сообщили о переходе ВСУ в оборону на купянском направлении

По словам подполковника Народной милиции республики в отставке Андрея Марочко, этому способствовали успешные удары авиации и артиллерии российских сил

ЛУГАНСК, 13 июня. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцированные на купянском направлении в зоне специальной военной операции, утратили инициативу и перешли к обороне после успешных ударов авиации и артиллерии российских сил. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ нанесен ряд успешных огневых поражений по сосредоточению личного состава, вооружения и техники, а также полевым складам с боеприпасами вооруженных формирований Украины, - сказал он. - В результате понесенных потерь противник утратил инициативу и переходит к оборонительным действиям".

Ранее в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы РФ за сутки уничтожили более 35 военнослужащих ВСУ на купянском направлении.