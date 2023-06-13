В ЛНР сообщили об отражении трех крупных атак ВСУ под Кременной и Лисичанском

ЛУГАНСК, 13 июня. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Юг" отбили порядка трех крупных атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе городов Кременная и Лисичанск в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом корреспонденту ТАСС сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"Подразделениями Южной группировки войск в районе населенных пунктов Кременная, Лисичанск отбиты порядка трех крупных атак вооруженных формирований Украины", - сказал он.
Марочко отметил, что украинские войска не прекращают вести разведку боем малыми штурмовыми группами на этом участке фронта.