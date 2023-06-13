13 июня, 05:38
Военная операция на Украине

В ЛНР сообщили об отражении трех крупных атак ВСУ под Кременной и Лисичанском

Подполковник Народной милиции республики в отставке Андрей Марочко отметил, что украинские войска не прекращают вести разведку боем малыми штурмовыми группами на этом участке фронта

ЛУГАНСК, 13 июня. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Юг" отбили порядка трех крупных атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе городов Кременная и Лисичанск в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом корреспонденту ТАСС сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Подразделениями Южной группировки войск в районе населенных пунктов Кременная, Лисичанск отбиты порядка трех крупных атак вооруженных формирований Украины", - сказал он.

Марочко отметил, что украинские войска не прекращают вести разведку боем малыми штурмовыми группами на этом участке фронта. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация