В ЛНР сообщили об отражении трех крупных атак ВСУ под Кременной и Лисичанском

Подполковник Народной милиции республики в отставке Андрей Марочко отметил, что украинские войска не прекращают вести разведку боем малыми штурмовыми группами на этом участке фронта

ЛУГАНСК, 13 июня. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Юг" отбили порядка трех крупных атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе городов Кременная и Лисичанск в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом корреспонденту ТАСС сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"Подразделениями Южной группировки войск в районе населенных пунктов Кременная, Лисичанск отбиты порядка трех крупных атак вооруженных формирований Украины", - сказал он.

Марочко отметил, что украинские войска не прекращают вести разведку боем малыми штурмовыми группами на этом участке фронта.