В ЛНР сообщили о переброске ВСУ дополнительных подразделений и техники под Часов Яр

Подполковник Народной милиции республики в отставке Андрей Марочко предположил, что переброска осуществлялась с херсонского направления

ЛУГАНСК, 13 июня. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило дополнительные подразделения и технику в район города Часов Яр в ДНР, предположительно с херсонского направления. Об этом ТАСС сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"В район населенного пункта Часов Яр отмечено прибытие личного состава вооруженных формирований Украины с вооружением и техникой, который предположительно переброшен с херсонского направления", - сказал он, ссылаясь на данные, полученные от российской разведки.

Офицер отметил, что эта информация уточняется.

В понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска за сутки отразили на донецком направлении две атаки подразделений ВСУ.