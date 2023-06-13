Российский военный получил орден за сбитый вертолет ВСУ

Украинский вертолет выслеживали 1,5 месяца, рассказал военнослужащий с позывным Смоленск

ДОНЕЦК, 13 июня. /ТАСС/. Российский военнослужащий с позывным Смоленск получил орден Мужества за сбитый вертолет Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Заняли высокую точку, которая дает возможность постоянного наблюдения, и с утра на подлете Ми-8 ВСУ уничтожили", - рассказал военный журналистам, уточнив, что вертолет выслеживали 1,5 месяца. "Занимали различные точки [для разведки], выясняли, откуда вылетает, время вылета", - добавил он.

При этом вертолет ВСУ использовал тепловые ловушки, но российские военные смогли уничтожить его.

По словам военнослужащего с позывным Смоленск, еще обучаясь в военной академии, он мечтал получить такой орден. "Цель - еще сбивать [авиацию противника] и получать ордена", - резюмировал он.