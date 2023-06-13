13 июня, 06:27,
обновлено 13 июня, 06:57
Военная операция на Украине

Рогов рассказал о больших потерях ВСУ на двух направлениях запорожского фронта

Теперь они "зализывают раны" и подтягивают резервы, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией"

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли большие потери при попытках атаковать на васильевском и ореховско-пологовском направлениях, теперь они "зализывают раны" и подтягивают резервы. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

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"На васильевском направлении и на непосредственно ореховско-пологовском все под контролем, там мы отбили все атаки, враг понес большие потери и, очевидно, что сейчас зализывает раны", - сказал он в эфире телеканала "Соловьев Live".

По его словам, сейчас ВСУ ведут перегруппировку и подтягивают резервы. "Пользуясь тем, что у нас сейчас проливная погода <...>, много грязи, они сейчас занимаются тем, что перегруппировываются, плюс подвозят резервы, плюс, соответственно, разминируют минные поля для новых атак с новых направлений", - сказал он.

Рогов также рассказал, что на линии соприкосновения, в районе так называемого времевского выступа (по названию села Времевка), идут тяжелые бои. 

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