13 июня, 07:18
Военная операция на Украине

Эксперт отметил усиление обстрелов Донецка украинскими военнослужащими

Полковник Виталий Киселев отметил, что ВСУ "бьют в основном по частному сектору, домостроению, по жилому фонду по критической инфраструктуре, которая является обеспечением мирных граждан"

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последние дни усилили обстрелы Донецка. Об этом сообщил военный эксперт из ЛНР, полковник Виталий Киселев.

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"За последние сутки были нанесены ракетко-артиллерийские удары как по самому городу-герою Донецку, так и окраинам. Бьют в основном по частному сектору, домостроению, по жилому фонду по критической инфраструктуре, которая является обеспечением мирных граждан", - сказал он в эфире "Соловьев live".

За 11 и 12 июня ВСУ неоднократно открывали огонь по Донецку из РСЗО и ствольной артиллерии. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, 11 июня ВСУ выпустили 38 снарядов по населенным пунктам ДНР. 12 июня ВСУ 23 раза обстреливали населенные пункты республики, выпустив 145 боеприпасов. 

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