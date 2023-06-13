13 июня, 07:44
Военная операция на Украине

ВС РФ уничтожили в ходе спецоперации танков Leopard более чем на $6 млн

REUTERS/ Janis Laizans
Танк Leopard
© REUTERS/ Janis Laizans

Российские военные уничтожили танки на южнодонецком и запорожском направлениях

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ могли уничтожить в течение нескольких дней боев на южнодонецком и запорожском направлениях танков Leopard на сумму более $6 млн, свидетельствуют подсчеты ТАСС.

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Минобороны России 6 июня сообщило об уничтожении на южнодонецком направлении восьми Leopard ВСУ. Кроме того, 8 июня командующий группировкой ВС РФ на Запорожском направлении рассказал, что противник потерял еще три танка производства Германии при попытке ночного наступления. При этом модификации уничтоженных машин не уточнялись.

Согласно данным из открытых источников, один танк Leopard 1A5 поставляется государствам в среднем за $559 тыс. Таким образом, общая стоимость машин, которые потеряли ВСУ за последние дни, может достигать $6,1 млн.

25 января кабмин ФРГ подтвердил, что направит Украине 14 танков Leopard 2 и выдаст другим странам разрешение на реэкспорт этих машин. 7 февраля правительство одобрило поставку Киеву 178 танков Leopard 1A5. 24 февраля Германия приняла решение поставить Киеву еще четыре единицы техники из запасов вооруженных сил.

  

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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