Минобороны РФ сообщило об уничтожении склада боеприпасов и опорного пункта ВСУ в ДНР

Начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев рассказал, что подразделения Южной группировки войск успешно отразили попытки противника провести разведку боем в районе населенных пунктов Новоселовка, Яковлевка, Раздоловка, Красное

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Артиллеристы Южной группировки войск уничтожили украинский склад боеприпасов и взводный опорный пункт 110-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ДНР. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.

"Артиллерией группировки уничтожен склад боеприпасов в районе населенного пункта Красное, взводный опорный пункт 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Марьинке, группа пехоты противника в районе Григоровки", - сказал военный, видео с которым опубликовано в Telegram-канале Минобороны РФ во вторник.

Астафьев также сообщил, что подразделения Южной группировки войск успешно отразили попытки противника провести разведку боем в районе населенных пунктов Новоселовка, Яковлевка, Раздоловка, Красное.

Кроме того, по его словам, расчеты реактивных систем залпового огня "Торнадо-С" артиллерийского соединения Южного военного округа нанесли ракетные удары по скоплениям живой силы подразделений ВСУ в районе населенного пункта Звановка.