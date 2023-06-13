Минобороны РФ показало видео захваченных российскими войсками Leopard и Bradley

По данным ведомства, некоторая техника досталась ВС РФ в полностью рабочем состоянии

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Восток" захватили на запорожском направлении немецкие танки Leopard и произведенные США боевые машины пехоты (БМП) Bradley Вооруженных сил Украины (ВСУ). Некоторая трофейная техника досталась российским военным в полностью рабочем состоянии.

"Некоторые боевые машины - с работающими двигателями, что говорит о скоротечности боя и бегстве экипажей боевых машин ВСУ из боеспособной техники", - сообщили в Минобороны РФ, которое распространило во вторник соответствующее видео.

Кадры демонстрируют, как военнослужащие осматривают захваченные в бою танки и БМП противника. При этом вся захваченная техника - западного производства.

Танк Leopard-2 считается одним из самых современных боевых танков на мировом рынке вооружений, однако он очень требователен к обслуживанию.