13 июня, 08:41
Военная операция на Украине

Минобороны РФ показало видео захваченных российскими войсками Leopard и Bradley

© Минобороны России/ ТАСС

По данным ведомства, некоторая техника досталась ВС РФ в полностью рабочем состоянии

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Восток" захватили на запорожском направлении немецкие танки Leopard и произведенные США боевые машины пехоты (БМП) Bradley Вооруженных сил Украины (ВСУ). Некоторая трофейная техника досталась российским военным в полностью рабочем состоянии.

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"Некоторые боевые машины - с работающими двигателями, что говорит о скоротечности боя и бегстве экипажей боевых машин ВСУ из боеспособной техники", - сообщили в Минобороны РФ, которое распространило во вторник соответствующее видео.

Кадры демонстрируют, как военнослужащие осматривают захваченные в бою танки и БМП противника. При этом вся захваченная техника - западного производства.

Танк Leopard-2 считается одним из самых современных боевых танков на мировом рынке вооружений, однако он очень требователен к обслуживанию. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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