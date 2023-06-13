Ракетные комплексы "Бастион" выполнили электронные пуски по морским целям на Балтике

В маневрах приняли участие порядка 100 военнослужащих и свыше 10 единиц военной и специальной техники

КАЛИНИНГРАД, 13 июня. /ТАСС/. Расчеты береговых ракетных комплексов "Бастион" Балтийского флота, дислоцированные в Калининградской и Ленинградской областях, провели учения по нанесению ударов по морским целям и уничтожению корабельной ударной группы условного противника на Балтике, сообщила во вторник пресс-служба флота.

"В соответствии с планом оперативного учения Балтийского флота к этому важному мероприятию боевой подготовки были привлечены дивизионы береговых ракетных комплексов "Бастион", комплексы разведки морской и воздушной обстановки", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что расчеты "Бастионов" осуществили развертывание на побережье Балтийского моря и Финского залива, провели подготовку оружия к применению в соответствии с действующими временными нормативами.

"Затем расчеты отработали нанесение ракетных ударов по морским целям, выполнив электронные пуски ракет. Средства объективного контроля подтвердили поражение назначенных целей", - отметили в пресс-службе.

К отработке задач учений расчетов ракетных комплексов "Бастион" было привлечено порядка 100 военнослужащих и свыше 10 единиц военной и специальной техники.

Береговой ракетный комплекс "Бастион" предназначен для защиты морского побережья протяженностью свыше 600 км. Он способен поражать надводные корабли разных типов и классов в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия. Боекомплект одного комплекса может включать до 36 ракет "Оникс".