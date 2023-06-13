Российские военнослужащие предотвратили захват "заложников" на тренировке в Киргизии

В тренировке задействовали около 50 военнослужащих, 10 единиц военной и специальной техники

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Подразделение по противодействию терроризму объединенной российской военной базы в Киргизии предотвратили захват заложников условными диверсантами на территории военного городка в ходе тренировки. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

"Группы антитеррора выдвинулись в район действия "диверсантов", заняли оборону и обеспечили эвакуацию гражданских лиц из административных зданий. После организации безопасной зоны российские военнослужащие приступили к оттеснению членов условного бандформирования от границ военного объекта. В результате отработки учебных задач часть "диверсантов" была условно уничтожена, отходящие силы "противника" блокированы и захвачены", - говорится в сообщении.

В тренировке было задействовано около 50 военнослужащих, 10 единиц военной и специальной техники.

Объединенная российская военная база в Киргизии структурно входит в состав Центрального военного округа. В качестве авиационного компонента Коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона Организации Договора о коллективной безопасности используется для обеспечения безопасности воздушного пространства. На базе развернуты штурмовики Су-25СМ и модернизированные вертолеты Ми-8МТВ5-1. В ее состав также входит подразделение беспилотной авиации малого и среднего радиуса, оснащенное беспилотниками "Орлан-10".