МО РФ сообщило о перехвате средствами ПВО 3 ракет Storm Shadow и 10 снарядов HIMARS

Кроме того, по словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, сбиты 6 украинских беспилотных летательных аппаратов

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки перехватили 3 ракеты Storm Shadow, 10 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS, сбили 6 беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачены 3 крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow и 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", - сказал он.

Кроме того, по словам Конашенкова, сбиты 6 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Старомлыновка Донецкой Народной Республики, Работино Запорожской области, Корсунка Херсонской области, Пшеничное и Новокраснянка Луганской Народной Республики.

Официальный представитель Минобороны РФ добавил, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 442 самолета, 238 вертолетов, 4 585 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 9 939 танков и других боевых бронированных машин, 1 122 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5 100 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10 927 единиц специальной военной автомобильной техники.