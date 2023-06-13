МО РФ сообщило о пресечении деятельности украинской ДРГ в Харьковской области

В течение суток на купянском направлении уничтожено более 35 украинских военнослужащих, бронетранспортер, пикап, а также гаубица Д-20, отметили в ведомстве

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Западная группировка войск пресекла деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы в районе населенного пункта Тимковка в Харьковской области. Об этом во вторник сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Ивановка Харьковской области и Розовка Луганской Народной Республики. В районе населенного пункта Тимковка Харьковской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы", - сказал Конашенков.

По его словам, в течение суток на купянском направлении уничтожено более 35 украинских военнослужащих, бронетранспортер, пикап, а также гаубица Д-20.