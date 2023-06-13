13 июня, 11:16,
обновлено 13 июня, 11:21
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило о пресечении деятельности украинской ДРГ в Харьковской области

© Минобороны России

В течение суток на купянском направлении уничтожено более 35 украинских военнослужащих, бронетранспортер, пикап, а также гаубица Д-20, отметили в ведомстве

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Западная группировка войск пресекла деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы в районе населенного пункта Тимковка в Харьковской области. Об этом во вторник сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"На купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Ивановка Харьковской области и Розовка Луганской Народной Республики. В районе населенного пункта Тимковка Харьковской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы", - сказал Конашенков.

По его словам, в течение суток на купянском направлении уничтожено более 35 украинских военнослужащих, бронетранспортер, пикап, а также гаубица Д-20. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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