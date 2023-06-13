13 июня, 11:18
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило о поражении 98 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях

© Минобороны России

Задачи выполняла оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы России в ходе специальной военной операции за сутки поразили 98 артиллерийских подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на огневых позициях. Об этом заявил во вторник официальный представитель Минобороны (МО) РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 98 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 114 районах", - отметил он. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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