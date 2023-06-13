13 июня, 11:16,
обновлено 13 июня, 11:25
Военная операция на Украине

МО РФ рассказало о потерях ВСУ на южнодонецком направлении и в районе Артемовска

© Минобороны России

Уничтожено порядка 275 украинских военных

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы России уничтожили за сутки на южнодонецком направлении, в районе Времевского выступа и Артемовска порядка 275 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"Общие потери противника за сутки в данных районах составили до 275 украинских военнослужащих, 4 танка, 15 боевых бронированных машин, 8 автомобилей, а также гаубица "Мста-Б", - сказал он.

По словам Конашенкова, также в районе населенного пункта Ровнополь Донецкой Народной Республики (ДНР) за сутки были успешно отражены две атаки противника. Поражены два украинских танка и три боевые бронированные машины. В районе населенного пункта Пречистовка ДНР в ходе отражения атаки уничтожена большая часть личного состава ротной тактической группы ВСУ и четыре боевые машины пехоты. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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