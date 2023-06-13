МО РФ сообщило о потерях ВСУ на краснолиманском направлении

Украинские военные потеряли за сутки до 60 военных

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки до 60 военных и самоходную артиллерийскую установку (САУ) "Гвоздика" на краснолиманском направлении. Об этом сообщил во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На краснолиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Невское и Белогоровка Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества", - сказал он.

По информации Конашенкова, за сутки на этом направлени противник потерял до 60 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 4 автомобиля, САУ "Гвоздика", а также гаубицы Д-20 и Д-30.