13 июня, 11:19
Военная операция на Украине

МО РФ рассказало о потерях ВСУ на херсонском направлении

© Минобороны России

Уничтожено до 30 украинских военных

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ уничтожили в течение суток на херсонском направлении до 30 военнослужащих, гаубицу "Мста-Б" и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 30 украинских военнослужащих, 3 автомобиля, гаубица "Мста-Б", а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сказал Конашенков. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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