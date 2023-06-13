МО РФ рассказало о потерях ВСУ на херсонском направлении

Уничтожено до 30 украинских военных

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ уничтожили в течение суток на херсонском направлении до 30 военнослужащих, гаубицу "Мста-Б" и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 30 украинских военнослужащих, 3 автомобиля, гаубица "Мста-Б", а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сказал Конашенков.