Омбудсмен ДНР сообщила об освобождении из плена 13 бойцов в ходе обмена 11 июня

Дарья Морозова уточнила, что в числе освобожденных был мобилизованный студент

ДОНЕЦК, 13 июня. /ТАСС/. В ходе обмена пленными, прошедшего 11 июня, освобождены 13 военнослужащих из Донецкой Народной Республики, сообщила в Telegram-канале омбудсмен региона Дарья Морозова.

"В ходе обмена пленными между Российской Федерацией и Украиной, состоявшегося 11 июня, домой возвращены 94 российских военнослужащих. 13 из них - защитники Донецкой Народной Республики", - написала Морозова.

Она уточнила, что в числе освобожденных был мобилизованный студент. Кроме того, двое из 13 человек провели в плену больше года.

"Сейчас все возвращенные бойцы находятся в надежных руках российских медиков, им оказывается необходимая помощь. Как только разрешат врачи, переместим наших парней на территорию республики", - добавила омбудсмен.

11 июня Минобороны РФ сообщило об обмене военнопленными, в результате которого были возвращены 94 российских военнослужащих. Все они отправлены в больницы для лечения и реабилитации.